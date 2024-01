Fenucci conferma tutto: “Amian e Castro obiettivi concreti del Bologna”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha così parlato dei temi di mercato in casa rossoblu, confermando quanto vi avevamo raccontato su Amian e Santiago Castro. Di seguito le sue parole sul centravanti del Velez: “È una trattativa molto complessa, è uno dei calciatori che ci interessa portare nel nostro club il prima possibile. Trattativa molto complessa perché il Velez vorrebbe arrivare a una conclusione per giugno, mentre noi abbiamo interesse di arrivare al giocatore fin da subito. Speriamo di arrivare a un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Stiamo lavorando per questo, li stiamo sentendo giornalmente. Ma non è l’unico obiettivo che abbiamo per rinforzare l’attacco. Castro è sicuramente una scelta, non solo nel breve, ma anche per il futuro. Faremo tutto il possibile per arrivare alla definizione della trattativa anche perché il calciatore ha già espresso la volontà e il desiderio di venire al Bologna”.

Su Amian: “È un altro degli obiettivi che abbiamo. È un calciatore che sarebbe molto funzionale al nostro progetto, c’è una differenza tra la nostra offerta e la richiesta dello Spezia. Come sempre si negozia, ma credo che, per esperienza, sia un’operazione che arriverà alla sua definizione, forse nelle ultime ore di mercato”.

Foto: sito Bologna