Esclusiva: Amian, accordo Palermo-Spezia. Ma irrompe il Bologna

Kelvin Amian è al centro di un vero intrigo di mercato. Pochi giorni fa vi avevamo anticipato la forte irruzione del Palermo per il terzino destro classe 1998, che all’occorrenza può giocare da difensore centrale. C’è di più: nella tarda mattinata era stato raggiunto un accordo tra i due club, nel pomeriggio Amian non si è allenato perché intende lasciare lo Spezia. E subito dopo c’è stata l’irruzione del Bologna, una precisa richiesta di Thiago Motta, che può ribaltare la situazione. Il pressing del Bologna sta crescendo… Sullo sfondo il Cagliari che, almeno fin qui, non ha presentato un’offerta ufficiale. Se Amian andasse al Bologna, il Palermo potrebbe tornare su Diakité della Ternana – pista già raccontata – o valutare Venuti, non intoccabile a Lecce.

Foto: Instagram Amian