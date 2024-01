Santiago Castro e Amian, sprint Bologna

Il Bologna vuole essere ancora protagonista sul mercato. Dopo aver preso il giovane difensore Ilic dal Partizan Belgrado, c’è un pressing in corso per Santiago Castro, vecchio obiettivo che da qualche giorno ha scavalcato Musa del Benfica nelle gerarchie. Il Velez continua a chiudere i 10 milioni della clausola, il Bologna vorrebbe spendere qualcosa in meno, ma si sta lavorando. Il terzino Amian continua a essere la priorità di Thiago Motta, il diretto interessato ha già detto no al Palermo che aveva raggiunto un’intesa con lo Spezia. Il Bologna confida di entrare presto nel vivo, bisogna trovare una soluzione sulla formula.

Foto: logo Bologna