Fasce Juve da rinfrescare: conferme totali su Weah junior

La Juve vuole rinfrescare le fasce. E ci sono conferme totali rispetto a quanto vi abbiamo anticipato negli ultimi tre giorni e ribadito ieri. La Juve è forte su Timothy Weah, classe 2000 di proprietà del Lille e in scadenza tra un anno con il club francese (giugno 2024). Per il figlio d’arte il club bianconero sta impostando un’operazione da 10 milioni più bonus. Ma non è l’unico nome in orbita bianconeri. Infatti, nella lista Juve è presente anche Fabiano Parisi dell’Empoli: contatti vivi da giorni nell’intreccio con Pellegrini.

Foto: Instagram USA