L’indiscrezione: Weah e Parisi, la Juve vuole rinfrescare le fasce

La Juve ha grande necessità di rinfrescare le fasce. Cuadrado non rinnoverà, Alex Sandro è in uscita, De Sciglio infortunato, Pellegrini destinato a restare alla Lazio, Cambiaso tornerà ma potrebbe nuovamente uscire in prestito. Modale: servono tre operazioni tra destra e sinistra. Il profilo esperto (Odriozola oppure uno tra gli altri candidati) e un paio di giovani. Occhio a Timothy Weah, classe 2000 di proprietà del Lille e in scadenza tra un anno, confermiamo quanto raccontato ieri sera a Sportitalia. Ma anche a Fabiano Parisi, contatti vivi da giorni nell’intreccio con Pellegrini. Gli obiettivi negli altri ruoli sono chiari, ma la Juve non dimentica di dover rinfrescare le fasce.

Foto: Instagram USA