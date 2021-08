Faivre vuole il Milan. Corona e quelle certezze dal Messico

Ieri vi abbiamo raccontato il grande pressing del Milan nei riguardi di Faivre, il profilo che il club ha scelto perché di prospettiva e per le sue qualità tecniche. Ad oggi l’offerta dei rossoneri è di 10 milioni più bonus, il Brest ne chiede 15. Lui è stato convocato per la gara di oggi contro lo Strasburgo ma non è partito con la squadra perché vuole solo il Milan. Ma la pista Corona, come raccontato anche ieri, non va tralasciata. Il trequartista del Porto (che ha altre offerte) è ormai ai margini del suo attuale club. Dal Messico ieri sera hanno parlato di operazione in dirittura d’arrivo. Con Castillejo orientato a lasciare, c’è il Getafe in pressing, non è da escludere che il Milan stia andando su due obiettivi contemporaneamente per un ulteriore salto di qualità.

Foto: Twitter Brest