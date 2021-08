Esclusiva: Faivre-Milan, no stop. Lui ha scelto. Gli altri scenari

Al netto di qualsiasi possibile sorpresa (da non escludere negli ultimi tre giorni scarsi di mercato), il Milan si è concentrato su Romain Faivre, classe 1998, trequartista/esterno offensivo del Brest, talento di assolute qualità e che i rossoneri hanno individuato come il profilo perfetto. Al punto che il diretto interessato sta chiedendo alla sua squadra di lasciarlo andare, considerato che la ritiene come l’occasione più importante della sua vita calcistica. C’è una differenza di 2-3 milioni tra domanda e offerta, la valutazione è di circa 15, ma ormai siamo quasi a oltranza. Tutto questo perché per Corona (non convocato dal Porto) il Porto continua a chiedere più o meno la stessa cifra che servirebbe per Faivre malgrado si tratti di un calciatore vicino alla scadenza. Ripetiamo, le sorprese son sempre dietro l’angolo. E su Messias vale lo stesso discorso di sempre: al Milan piace, ma al momento è concentrato su altri profili. E non molla per Adli, operazione ritenuta a prescindere molto interessante. Ma adesso i riflettori sono accesi solo su Faivre.

Foto: Twitter Brest