Dal Messico: Jesus Corona vicino al Milan

Dal Messico arrivano interessanti novità circa il possibile arrivo di Jesus Corona al Milan. Secondo quanto riferito da TUDN, infatti, l’agente dell’esterno messicano starebbe limando gli ultimi dettagli con la società rossonera, che avrebbe presentato un’offerta di circa 10 milioni al Porto. Come abbiamo raccontato prima, per Corona al Milan la partita era ancora aperta, pur tra le tante difficoltà che c’erano sul discorso del contratto in scadenza e le richieste dei portoghesi. Resta comunque forte in orbita rossonera il nome di Romain Faivre.

Foto: Instagram Jesus Corona