FAIVRE, UN GIOIELLINO FRANCESE IN ORBITA MILAN

Romain Faivre è uno degli ultimi nomi fatti per il centrocampo del Milan, secondo fonti francesi autorevoli, che nel pomeriggio di ieri hanno parlato di un incontro a Casa Milan per il calciatore in forza al Brest. Non è un’operazione definita, c’è la concorrenza del Borussia Moenchengladbach e non solo, ma anche il 23enne ha fatto capire tramite i social che nei prossimi giorni la sua carriera subirà una svolta.

🚨Info : Romain Faivre 🇫🇷 est une option étudiée par le #Milan en cette fin de mercato. – Une rencontre a eu lieu à #Milan avec l'un de ses représentants.https://t.co/93BdJhP1np — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2021

Santi Aouna di Footmercato ha svelato che il classe 1998 è in orbita rossonera, andiamo a conoscerlo meglio:

Romain Faivre nasce ad Asnieres-sur-Seine da padre francese e madre algerina il 14 luglio del 1998, la prima squadra in cui gioca è il Gennevilloise, dal 2004 al 2007, poi l’RC France fino al 2014, quando passa al Tours.

Dall’anno seguente approda alla seconda squadra del Tours, che milita nello Championnat de France amateur 2, con 12 presenze e un gol in tre stagioni.

Nell’estate del 2017 lo prende il Monaco, e gli fa firmare il suo primo contratto professionistico nel febbraio 2018. Dalla seconda squadra presto il classe ’98 rimbalza in prima e fa il suo esordio, ma quando il tecnico Thierry Henry viene esonerato viene riaggregato alla seconda squadra, prima di essere ceduto al Brest nel giugno 2020. La sua esperienza monegasca si chiude con 63 presenze e 9 reti.

Faivre vanta anche 8 presenze e 2 gol con la Francia Under-21, esordendo con Ct Sylvain Ripoll e divenendo in fretta un perno della rappresentativa agli Europei di categoria.

Parliamo di un centrocampista centrale con predisposizione offensiva, dotato di una buona vena realizzativa e buon tiro da fuori. Un elemento di valore con ampi margini di crescita, la carta d’identità lascia ben sperare: vederemo se la sua crescita avverrà in rossonero o con un’altra maglia.

Foto: Instagram personale Faivre