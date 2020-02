Faggiano: “Gervinho non voleva andare via. Sono meccanismi di mercato che esistono ed esisteranno sempre”

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, alla fine Gervinho è rimasto in Italia con la casacca del Parma. Oggi l’attaccante ha ripreso ad allenarsi con la squadra al centro sportivo di Collecchio.

Il diesse dei gialloblu Daniele Faggiano – ai microfoni di Sky – ha parlato anche del reintegro in rosa di Gervinho.

“Non è una pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono ed esisteranno sempre. E’ normale che non ci ha fatto piacere questa diatriba ma il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra perché in tutto quello che c’è stato la sua mancanza è stata quella di non venire all’allenamento per tre giorni. Non va bene un comportamento così perché se lo facessero tutti la domenica non giocherebbe nessuno. Poi dipende come sta e dal mister, quello che vi posso assicurare è che lui non voleva andare via“.

Foto: sito ufficiale Parma