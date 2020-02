Tutto confermato: Gervinho si allena a Collecchio con i compagni

Gervinho riabbraccia il Parma, tutto confermato. Dopo quanto raccontato, reduce da due settimane da separato in casa, l’esterno offensivo ivoriano è stato reintegrato in gruppo. Proprio in questi minuti, infatti, Gervinho si sta allenando con i compagni a Collecchio, uno scenario prevedibile dopo gli sviluppi positivi che vi abbiamo anticipato nelle scorse ore. L’ex Roma torna così a disposizione di mister D’Aversa: per il Parma una freccia in più nell’arco in vista dell’ultima parte di stagione.

Foto: Twitter ufficiale Parma