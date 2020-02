Il retroscena: Gervinho-Parma verso il reintegro. Da oggi ogni momento è buono

Gervinho e il Parma sono sempre più vicini. Dopo quanto vi abbiamo raccontato ieri, tra i dialoghi proficui e un disgelo ormai imminente, si viaggia spediti verso il reintegro dell’attaccante ivoriano alla corte di D’Aversa. Una situazione che ha avuto sviluppi positivi nelle ultime ore e che è l’anticamera di un ritorno in gruppo a stretto giro di posta: da oggi, ogni momento è quello buono. Ricordiamo che la situazione in casa Parma si era surriscaldata dopo il mancato trasferimento all’Al-Sadd nell’ultimo giorno di mercato per la documentazione non completata, poiché Gervinho aveva deciso soltanto last minute di accettare la proposta. Ora, dopo due settimane da separato in casa, l’ivoriano si appresta a tornare a disposizione di D’Aversa.

Foto: Twitter ufficiale Parma