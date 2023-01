Esclusiva: Zaniolo, sirene Premier confermate. Il Tottenham e non solo. Possibile vertice domani

Pochi giorni fa vi avevamo anticipato come la vicenda Zaniolo andasse seguita con attenzione. Aggiungendo che le sirene della Premier andavano seguite con attenzione: Tottenham, West Ham, Nottingham in quest’ordine. A conferma che i tanti sbandierati incontri per il rinnovo erano aria fritta. Le piste italiane (Juventus e Milan) non si erano riscaldate la scorsa estate, ma proprio a fine agosto il Tottenham – come raccontato – ci aveva già provato. Ma non c’erano i margini per chiudere. Adesso si può provare con una base minima di 25 milioni più 5 di bonus. Già domani può essere un giorno importante, tra possibili missioni e contatti tra il suo agente e i club interessati. Ripartendo dal Tottenham, Zaniolo vecchio pallino di Conte e Paratici, senza trascurare le altre due inglesi.

Foto: twitter Roma