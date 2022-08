﻿Esclusiva: Zaniolo-Tottenham, possibile blitz di Pinto a Londra. La Roma non farà sconti

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora da scrivere. La Juve ci ha provato, poi ha deciso di cambiare rotta. Al Tottenham piace da sempre: esattamente dal 2019, ancora prima del famoso pizzino di Paratici proprio ai tempi della Juve, ora c’è il gradimento di Conte. La notizia, dopo i sondaggi raccontati da Gianluigi Longari qualche settimana fa, è che presto ci potrebbe essere un summit tra i club, come minimo un contatto, con possibile blitz di Pinto a Londra. La Roma sa di avere un problema rinnovo che affronterebbe più avanti, all’interno di una campagna acquisti semplicemente sontuosa, ma sul cartellino non intende fare sconti. Intanto si sta liberando di qualche esubero come Veretout (all’OM), Villar (atteso dalla Samp), Kluivert (vicino al Fulham) e Carles Peres (in orbita Celta Vigo), aspettando sviluppi per Shomurodov e Diawara. Ovviamente Zaniolo, che ha instaurato un ottimo rapporto con Mourinho, è un discorso a parte molto più oneroso. Quindi si ragionerà su una cifra minima di 45-50 milioni e molto presto sapremo se il Tottenham affonderà il colpo. La Roma non prescinde da quella cifra, se Conte e Paratici vorranno chiudere il colpo dovranno fare una proposta davvero convincente.

