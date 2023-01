Esclusiva: Zaniolo, il contratto e qualche sirena Premier (Tottenham e non solo)

Per Nicolò Zaniolo è il momento più complicato da quando è alla Roma. Il contratto non c’entra, lo stand-by era chiaro fino dallo scorso settembre. I fischi, invece, hanno fatto male. Le parole di Mourinho una logica conseguenza, una protezione verso il suo calciatore come un allenatore dovrebbe sempre fare. E il mercato? Juve e Milan avevano chiesto informazioni, la tendenza sarebbe quella di andare per luglio. Ma occhio alle sorprese anticipate perché entro gennaio può accadere qualcosa: molto dipenderà dalla Roma, molto di più dalla proposta che arriverà. Al momento gli unici scenari portano in Premier (ci sono stati sondaggi) con il Tottenham in prima fila, seguito da West Ham e Nottingham. Lo scorso 2 gennaio vi avevamo parlato di zero contatti con il Newcastle: era così, ma gli scenari possono cambiare. La valutazione potrebbe essere di 25 milioni più bonus per arrivare forse a 30, andando a giugno – un anno dalla scadenza – sarebbe complicato incassare una cifra più alta. Anche perché di rinnovo oggi non si parla, mentre domani Zaniolo dovrebbe essere titolare contro la Fiorentina: un gol calmerebbe le acque e spegnerebbe i fischi. Per il mercato c’è tempo, senza escludere la finestra di gennaio.

Foto: twitter Roma