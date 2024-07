Esclusiva: Todibo, primi contatti tra Juventus e Nizza. La possibile formula

Jean-Clair Todibo è per distacco il difensore centrale che la Juve ha scelto nelle ultime settimane. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che oggi ci sono stati i primi contatti indiretti tra i club, l’agente di Todibo sta dialogando con il Nizza. La Juve sa che la valutazione iniziale di Todibo era di circa 40 milioni, ma è convinta di poterla spuntare per una cifra inferiore. Sulla formula il club bianconero vuole strappare un prestito, magari molto oneroso, con obbligo di riscatto. Todibo ha scelto la Juve, lo aveva cercato il West Ham, ma è chiaro che in situazioni come queste occorra trovare l’incastro giusto. Partendo dal presupposto che la volontà del calciatore e l’accordo già raggiunto (settimane fa) sull’ingaggio sono particolari che indirizzano.

Foto: Instagram Todibo