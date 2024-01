Il retroscena: Thiago Motta, il Milan lo osserva da fine novembre. Il Bologna…

Il Milan è concentrato sul presente, ma prima o poi dovrà pensare al futuro della panchina. Già, perché sulla conferma di Stefano Pioli (contratto o non contratto) ci sono troppi dubbi, al punto che un divorzio alla fine della stagione rientra nell’ordine delle cose. Abbiamo parlato del sogno Antonio Conte che deve mettere d’accordo tutti, Furlani compreso, vedremo cosa accadrà. Ma di sicuro un profilo che piace molto è Thiago Motta, a fine novembre anticipammo il blitz rossonero per studiarlo durante una partita del Bologna. Proprio al Bologna lo stesso Motta ha chiesto tempo per il rinnovo del contratto in scadenza e un motivo ci sarà, al netto del grande rapporto con il club. Motta vuole aspettare, sa di piacere al Milan (magari con Zirkzee collegato…), ha già detto no al Napoli la scorsa estate, ci sono altri club (la Juve, ne abbiamo parlato) che possono decidere di fare un nuovo percorso, indipendentemente dal contratto di Allegri in scadenza tra un anno e mezzo. Dipenderà dai risultati, dall’esito della stagione, da tutto. E per questo motivo Thiago Motta preferisce concentrarsi sul presente, sapendo che il futuro sarà ricco di soddisfazioni.

Foto: instagram Bologna