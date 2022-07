Esclusiva: Scamacca-West Ham, chiusura entro il weekend. I dettagli

Gianluca Scamacca viaggia velocemente verso il West Ham. Una svolta arrivata martedì 12 luglio quando si parlava molto del Paris Saint–Germain, invece il club inglese stava muovendo passi importanti. Quel giorno vi parlammo di trattativa in stato avanzato, in realtà sono state rimodulate le cifre. Allora parlammo di 40 milioni più 7, la cifra che aveva chiesto il Sassuolo e che è stata leggermente ritoccata. Adesso l’intenzione è di chiudere per 42-43 milioni bonus compresi, si sta lavorando proprio sui bonus ma prevale un forte ottimismo. Al punto che l’intenzione è quella di chiudere entro domenica, in modo da consentire a Scamacca di essere a Londra magari già lunedì (al massimo martedì) per le visite mediche con il nuovo club. Il West Ham ha voluto fortemente Scamacca, lo ritiene perfetto per la Premier, aveva trattato anche Broja (che piace al Napoli) prima di virare sul classe ‘99 del Sassuolo con un’offerta convincente. Ora manca davvero poco, siamo in pieno countdown. Il West Ham viaggia spedito anche in direzione Kostic, ma questo è un altro discorso.

