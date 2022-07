Paris Saint-Germain a un passo? No, West Ham a un passo. Il futuro di Gianluca Scamacca sarà quasi sicuramente in Premier, la trattativa è in stato avanzato, mancano solo pochi dettagli. Il West Ham ha offerto ufficialmente 40 milioni più 7 di bonus, il Sassuolo ha accettato, siamo a un passo.

Foto: Instagram personale