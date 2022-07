Esclusiva: Scamacca al West Ham, nuovi contatti per chiudere

Gianluca Scamacca al West Ham: una trattativa che vi avevamo anticipato nel suo stato avanzato martedì 12 luglio. Adesso stiamo per entrare sempre più nel vivo, in giornata di saranno nuovi contatti con il Sassuolo per chiudere. Il club emiliano era partito da 40 milioni più 7 milioni, il West Ham ci ha pensato, ha chiesto un minimo sconto. E ora si ragiona sui 35-37 milioni di base per arrivare con i bonus a 42-43. Da questa base di ripartirà, bonus in più o in meno, per trovare la quadratura definitiva. Ieri Scamacca non è stato utilizzato da Dionisi, c’entra anche il mercato.

Foto: Twitter Sassuolo