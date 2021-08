Esclusiva: Inter, Correa non esclude Scamacca. Gli scenari

Le prossime 48 ore saranno fondamentali sul fronte Correa-Inter. L’incontro di venerdì può aver fatto la differenza, quello programmato ieri prima del ko di Thuram è una chiave di lettura che fa entrare la trattativa nel vivo. Già da domani possibile vertice per entrare nel vivo: con 30 milioni e l’aggiunta di bonus si può chiudere. L’intenzione è quella di arrivare alla soluzione entro mercoledì. Ma attenzione perché l’Inter può decidere di prendere due attaccanti e ci sono stati nuovi contatti con il Sassuolo per Gianluca Scamacca che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Scamacca sarebbe l’alternativa a Dzeko, il centravanti del futuro, consentirebbe a Sanchez di ritrovare la migliore condizione e il cerchio sarebbe chiuso da Lauataro più Correa, aspettando però la definizione della trattativa con la Lazio. A quel punto Pinamonti (occhio al Cagliari, anche se l’Empoli aspetta con ansia di chiudere) e Satriano (ha molte richieste, pole Crotone) sarebbero liberi di andare.

Foto: Twitter VivoAzzurro