Il retroscena: Frattesi e Scamacca nomi caldi Inter per luglio. Su Nandez, Luiz Felipe e Vecino…

Non è scontato che l’farà mercato in entrata a gennaio. Certo, poi potrebbe esserci l’occasione non preventivabile oggi ma quello è un altro paio di maniche. Se qualcuno dovesse chiedere di uscire perché si sente sacrificato, verrebbe accontentato. Oggi sono stati discorsi sfiorati con Inzaghi, ci sarà tempo. Un esempio è: ha il contratto in scadenza, nel caso in cui fosse individuata una soluzione gradita a tutti si potrebbe entrare in una fase operativa.L’Inter lo apprezza da agosto, ma al momento non ci sono stati nuovi contatti e non è detto che ce ne siano. Un’altra ipotesi potrebbe esserese volesse maggiore visibilità, fino a questo momento nessun riscontro, a quel punto l’Inter potrebbe valutare un’entrata magari sulla fascia, pensando aanche come centrale difensivo. Ma per il momento si tratta di semplici ipotesi. Tra i centrocampisti per il futuro (intendiamo luglio) confermiamo che un profilo molto apprezzato e seguito, come anticipato un mese fa, è quello di, classe 1999 del Sassuolo, ricordiamo che la Roma incasserebbe il 30 per cento da una futura rivendita. E susolo conferme rispetto a quanto avevamo svelato ad agosto : l’Inter continuerà a seguirlo per tutta la stagione, c’è concorrenza (Juve, Fiorentina e non solo) ma anche un eccellente rapporto tra Marotta e Carnevali. Senza dimenticare che il suo agente Lucci ha già portato in nerazzurro Correa e Dzeko. Ovviamente l’Inter guarderà molto al mercato dei possibili svincolati:è una realtà da tempo.Figlioccio di Simone Inzaghi, ha ancora un discorso in piedi con la Lazio dove è considerato un titolare fisso. Per l’Inter sarebbe una buona alternativa, ma non al livello dei tre attuali centrali titolati. Traduzione: se ipoteticamente uscisse uno di quei tre, in linea di massima il sostituto non sarebbe Luiz Felipe. Nel caso in cui accettasse un ruolo diverso, magari primo cambio dei centrali, sarebbe già una cosa diversa. Sempre se, nel frattempo, non rinnoverà con la Lazio. Foto: Instagram personale Scamacca