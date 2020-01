Dopo Acquah, anche Riccardo Saponara. Il Lecce chiude il doppio colpo che vi avevamo raccontato. E se Acquah è atteso per le visite tra lunedì e martedì, dopo il weekend arriverà il via libera della Fiorentina per Saponara. Via libera che è sostanzialmente arrivato ma siamo alla vigilia di una giornata di campionato, già da lunedì andrà tutto a posto.