Esclusiva: Acquah al Lecce, è fatta. Visite tra lunedì e martedì. I dettagli

Afriyie Acquah torna in Italia, giocherà nel Lecce. Dopo l’anticipazione dei giorni scorsi, è stato trovato nel pomeriggio un accordo totale con il Malatyaspor dopo quello raggiunto nei giorni scorsi con il centrocampista ghanese classe 1992. L’operazione è stata chiusa in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, i documenti stanno per essere completati. Le visite di Acquah sono previste tra lunedì e martedì. In contropartita non andrà Imbula che ha offerte sempre dalla Turchia e anche dalla Spagna.

Foto: ghanasoccer