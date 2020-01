Esclusiva: Tabanelli al Frosinone. Il Lecce aspetta Saponara e Ionita

Andrea Tabanelli si appresta a lasciare il Lecce. Negli ultimi minuti sono stati raggiunti gli accordi per il suo trasferimento al Frosinone: operazione da 250 mila euro per il cartellino, mentre il centrocampista firmerà un contratto di due anni e mezzo. Intanto, il Lecce aspetta l’ultimo via libera per Riccardo Saponara e Artur Ionita, da giorni in cima alla lista di Liverani, come vi abbiamo raccontato.

Foto: Facebook ufficiale Lecce