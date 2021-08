Esclusiva: Salernitana, in arrivo Gerson Rodrigues

La Salernitana si sta muovendo molto in queste ultime ore, è in dirittura la trattativa riguardante Lucas Merolla dell’Huracan per la difesa, così come quella per Gerson Rodriguez. Vi avevamo già raccontato di un tentativo forte dei granata per l’attaccante lussemburghese della Dinamo Kiev nella serata in cui si sbloccò la trattativa per Simy. Nelle ultime ore questa pista si è riaccesa e l’esterno offensivo (all’occorrenza punta centrale) classe 1995 si avvicina a Salerno.

Foto: Twitter personale Gerson Rodriguez