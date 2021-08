Esclusiva: Salernitana, c’è Merolla dell’Huracan per la difesa

Negli ultimissimi minuti la Salernitana è in trattativa avanzata per Lucas Merolla, difensore centrale dell’Huracan classe 1995. Si tratta di un colosso, 193 centimetri per 87 chilogrammi, prima dell’Huracan ha militato nel Deportivo Espanol e nel Guillermo Brown, rispettivamente squadre di terza e seconda serie argentina.

Foto: logo Salernitana sito ufficiale