Esclusiva: Salernitana, un bonus sblocca l’affare Simy. Gerson Rodrigues avanza

Una giornata di stallo, qualche ora di preoccupazione: la Salernitana aspettava Simy per lunedì sera all’Arechi, con il Crotone era stato raggiunto un accordo per sei milioni. Poi lo stand-by di qualche ora, ballava un bonus che ha creato disagio e preoccupazione. Ma adesso ci siamo, Simy è atteso per le visite 48 ore dopo, una trattativa che vi abbiamo raccontato nei dettagli e che ha visto la Salernitana in avanscoperta, nessuna possibilità all’estero. Il club campano si era cautelato chiedendo Ekuban al Genoa, adesso aspetta Simy. Nel frattempo va avanti la trattativa per Gerson Rodrigues, esterno offensivo della Dinamo Kiev, all’occorrenza punta centrale, classe 1995, un prospetto molto importante. Si può chiudere già entro la giornata di mercoledì.

Foto: Instagram personale Simy