Esclusiva: Rugani, domani incontro con la Samp, e stasera contatto col Galatasaray

Daniele Rugani è sul punto di lasciare la Juve. Nel pomeriggio ha avuto un colloquio con Allegri, da questa serena chiacchierata è emersa la necessità di trovare una soluzione per permettere a Rugani (scadenza contratto 2024) di giocare con una certa continuità. Dopo le evoluzioni degli ultimi giorni, domani ci sarà un incontro con la Samp, in questo momento è il club che spinge di più. Si tratta di un pallino di Faggiano, il club blucerchiato lo rileverebbe in prestito con diritto di riscatto e pagherebbe 1,4 milioni di ingaggio, praticamente la metà. Ci sono bonus e altre cose da sistemare, ma soprattutto c’è un incontro fissato per domani a Genova. La Samp è molto forte, le altre italiane (Empoli e Verona) per ora inseguono. Stasera ci sarà un contatto con il Galatasaray per capire la fattibilità dell’operazione, ma intanto la Samp ha fissato un appuntamento. Rugani oggi è più lontano dalla Juve…

Fonte: Rugani Twitter