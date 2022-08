Esclusiva: Rugani, c’è anche il Galatasaray con Empoli e Verona (che insiste)

Palla a Daniele Rugani. Alle proposte, sempre in prestito, rispettivamente di Empoli e Verona che vi avevamo anticipato, nel tardo pomeriggio si è aggiunta l’irruzione del Galatasaray. Con la differenza che il club turco ha fatto una proposta per l’intero cartellino di circa 10 milioni. Ora la decisione è del difensore che può anche decidere di restare alla Juve (ha un contratto in scadenza tra due anni). Rugani sta riflettendo. È chiaro che incassare una cifra importante sul cartellino permetterebbe alla Juve di investire sul sostituto con maggiore forza, Milenkovic sarebbe il nome. Il Verona ha insistito molto nelle ultime ore. Ma non può trascorrere troppo tempo perché la Fiorentina ha fretta e i prossimi saranno giorni caldi per una decisione definitiva.

Foto: Rugani Twitter