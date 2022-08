Il retroscena: Rugani-Empoli, pressing di Corsi. E c’è un sondaggio Verona

Daniele Rugani deciderà il suo futuro entro pochi giorni. L’Empoli è seriamente interessato, confermato quanto anticipato ieri, si è mosso il presidente Corsi in prima persona e il pressing sta aumentando. Per il difensore si tratterebbe di un ritorno, Rugani ci sta pensando a due anni dalla scadenza di contratto con la Juve, l’Empoli vorrebbe fissare anche un prezzo per il diritto di riscatto in modo da puntarci per il futuro. Chiaramente la Juve dovrebbe contribuire in modo sostanzioso sull’ingaggio non lontano dai 3 milioni a stagione. L’Empoli vuole Rugani per sostituire Viti andato al Nizza. La Juve potrebbe poi uscire allo scoperto – come anticipato ieri – per Milenkovic che la Fiorentina spera sempre di trattenere e considerato che per ora l’Inter è condizionata da Skriniar e cerca di resistere a qualsiasi tentazione. Tornando a Rugani, va aggiunto che nelle ultime ore c’è stato anche un sondaggio del Verona.

Foto: twitter Juve