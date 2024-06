Esclusiva: Noslin e Cabal alla Lazio, le cifre definitive

il 30 giugno

Il Verona aveva chiesto alladi firmare i documenti per il trasferimento di Noslin entroè domani, domenica: la trattativa è stata sistemata in serata da. Oltretutto l’operazione Noslin è collegata a quella del terzino sinistro Cabal , come vi abbiamo anticipato settimane fa, anche e soprattutto per l’importo complessivo. Il Verona incasserà 15 milioni per Noslin, potrebbero non esserci bonus. Tutto perché l’accordo è che Cabal vada alla Lazio in un’operazione a parte, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo per 8 milioni più 2 di bonus. Totale 25, Noslin in chiusura e presto toccherà a Cabal.