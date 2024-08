Esclusiva: Nico Gonzalez alla Juve, è fatta! I dettagli

Nico Gonzalez sarà un nuovo attaccante della Juventus. Una pole conquistata venti giorni fa (era il 5 agosto), pochi minuti fa il via libera della Fiorentina. Operazione a titolo definitivo per circa 38 milioni (bonus compresi). Vi avevamo raccontato che vi sarebbero state novità poco dopo l’ora di pranzo, è andata proprio così. Gonzalez ha voluto soltanto la Juventus, è stato accontentato, molto presto si metterà a disposizione di Thiago Motta. E la Fiorentina ha ottenuto più o meno la cifra che aveva chiesto. Per la Juventus uno degli esterni offensivi richiesti dall’allenatore, ma non finirà qui…

Foto: Instagram Fiorentina