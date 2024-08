L’indiscrezione: Nico-Juventus, vertice Fiorentina e nuova offerta

Nico Gonzalez e la Juventus: una pole maturata lo scorso 5 agosto, come vi abbiamo anticipato all’interno del primo contatto difetto tra i club. Sono trascorsi quasi 20 giorni e ormai stiamo entrando sempre più nel vivo: all’ora di pranzo o subito dopo ci sarà una nuova offerta Juve con base fissa tra i 30 e i 34 milioni più bonus per arrivare alla definizione. La Fiorentina girerà la proposta a Commisso per un vertice che dovrebbe portare alla fumata bianca. Nico Gonzalez è uno degli esterni offensivi che la Juventus vuole regale a Thiago Motta, in ballo – com’è noto da settimane o mesi – ci sono anche Conceicao e Sancho. L’operazione Kostic, che piace molto alla Fiorentina come svelato diverse settimane fa, sarebbe ovviamente slegata dall’affare Gonzalez.

Foto: Instagram Fiorentina