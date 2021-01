Esclusiva: Montalto-Iemmello-Di Carmine, sono ore calde

Si muove anche la Serie B sugli attaccanti più importanti. Nelle prossime ore è previsto il via libera per Adriano Montalto dal Bari alla Reggina, un’operazione già svelata e che porterà Cianci dal Potenza (proprietà Teramo) al club pugliese. Come già anticipato, la Reggina è su Pietro Iemmello, vorrebbe prendere un paio di attaccanti, e aspetta una risposta entro stasera, sull’attaccante anche Frosinone e (defilato) l’Entella. Capitolo Di Carmine: ha un contratto in scadenza, il Verona ha alzato la proposta a 750 mila euro fino al 2023, sapendo di poterlo perdere a zero. Con l’arrivo di Lasagna (operazione che porterà Llorente a Udine) la visibilità di Di Carmine si azzererebbe. In Serie B ci ha provato seriamente il Lecce ma non ha trovato la quadratura sull’ingaggio, è uscita allo scoperto la Spal che entro domani ascolterà le richieste dell’entourage di Di Carmine. E in base alla proposta, l’attaccante deciderà se restare fino alla scadenza o se accettare le offerte dalla B (Spal in testa) che arriveranno nelle prossime ore.

Foto: instagram Iemmello