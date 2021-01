Esclusiva: Cianci al Bari sblocca Montalto alla Reggina

La Reggina si prepara ad accogliere Adriano Montalto, nella speranza di poter prendere anche Pietro Iemmello (i contatti sono in corso, il Frosinone resta in corsa). Intanto, la novità di pochi minuti fa è che il Bari ha raggiunto l’accordo con il Potenza per l’attaccante Pietro Cianci, classe 1996, di proprietà del Teramo. Una situazione che sblocca automaticamente Montalto per la Reggina, l’attaccante che Auteri avrebbe voluto e vorrebbe impiegare nel prossimo turno di campionato. Dall’operazione è escluso momentaneamente Bellomo e non è così scontato che possa entrarci nei prossimi giorni.

Foto: sito Ternana