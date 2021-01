Esclusiva: Iemmello, la Reggina insiste, è volata con il Frosinone

Pietro Iemmello lascerà il Las Palmas, una scelta infelice e figlia di cattivi consigli. La Reggina è in pressing e ha insistito anche nelle ultimissime ore. Il cartellino, scadenza 2022, è di proprietà del Benevento, tra stasera e domani ci possono essere ulteriori novità. Dipenderà anche dal suo agente, evidentemente distratto da altre vicende in queste ore. Su Iemmello c’è anche il Frosinone e nelle ultime ore ci ha provato timidamente l’Entella. La Reggina metterà a disposizione di Baroni due attaccanti: tutto ok per Petrelli del Genoa, arriverà lunedì. Nessuna conferma sul centrocampista Chierico, figlio d’arte, voce destituita di fondamento.

Foto: Instagram Iemmello