Esclusiva: Matias Antonini-Catanzaro, è l’ora delle visite

Matias Antonini va al Catanzaro, confermate le nostre esclusive a partire dal 10 gennaio, dopo un interesse che risaliva addirittura allo scorso marzo. Ma andiamo oltre, la novità è che tra poco il difensore classe 1998 in uscita dal Taranto si sottoporrà alle visite con il suo nuovo club. Un colpo importante per il Catanzaro, Antonini è considerato l’ideale innesto per la difesa a tre di Vivarini.

Foto: Instagram ufficiale Taranto