Esclusiva: Manolas, il Verona c’è. Ma Sabatini torna in pressing

Kostas Manolas può trovare una sistemazione da oggi in poi senza alcun problema, essendo svincolato. Il difensore centrale greco sta valutando la proposta del Verona, ma attenzione alla Salernitana che lo aveva già cercato, come anticipato giorni fa. Walter Sabatini lo conosce bene ed è tornato in pressing, cerca un altro centrale malgrado gli arrivi di Boateng e Pellegrino. Su Manolas anche qualche club europeo, ma lui per ora valuta le proposte dalla Serie A.

