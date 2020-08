Conferme su conferme: Fabio Liverani è sempre più vicino al Parma. Dopo quanto vi abbiamo raccontato ieri sera e stamattina, dai contatti del 3 agosto si può entrare adesso nella fase operativa. Stasera nuovi contatti per arrivare alla definizione e per prepararsi alla risoluzione con il Lecce che intanto ha scelto Corini. E in caso di addio a D‘Aversa occhio sempre all’opzione Genoa.

Foto: Twitter Lecce