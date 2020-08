Il retroscena: Liverani resta sempre un’opzione per il Parma. La situazione

Fabio Liverani in orbita Parma, ne abbiamo parlato per la prima volta il 3 agosto: sembrava una boutade, un’esagerazione. In realtà, è una cosa che può tornare assolutamente attuale, a patto che si trovi una soluzione per D’Aversa. A patto soprattutto che si chiarisca definitivamente il rapporto con l’attuale tecnico legato da un contratto fino al 2022. Liverani per ora ha lasciato il Lecce, tra polemiche e dichiarazioni al veleno. Ci risulta abbastanza complicato che possa tornare al Genoa, si era lasciato malissimo con Preziosi. Proprio Liverani è un pallino di Marcello Carli che non a caso in quei giorni di inizio agosto aveva lasciato il Cagliari proprio perché la sua candidatura non aveva avuto il placet del presidente Giulini, propenso a scegliere Di Francesco. Ma presto tra Carli e Liverani ci potrebbe essere una nuova opportunità, quando verrà chiarita definitivamente la posizione di D’Aversa. L’ultimo dialogo è stato sereno, ma è una situazione da seguire.

Foto: Twitter Lecce