Il retroscena: Liverani-Lecce, legame forte. Dal sondaggio Parma alla possibile conferma se…

Ieri sera vi avevamo raccontato che Fabio Liverani si sarebbe concesso una breve riflessione, a prescindere dal contratto che lo lega al Lecce (scadenza 2022).Avrebbe voluto e trovare motivazioni forti, come lui ha aggiunto “a prescindere dalla categoria”. Dopo l’ipotesi Cagliari, che poi ha scelto Di Francesco, nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio del Parma, ma le possibilità di una conferma a Lecce sono in ascesa. E quindi non si avvertirebbe la necessità di fermarsi per riflettere. Oggi è in programma un vertice con il presidente Sticchi Damiani, verranno fatte alcune valutazioni, se verrà confermato lo stesso contratto malgrado la retrocessione le percentuali di una conferma di Liverani cresceranno ulteriormente. Il forte legame può fare la differenza e spazzare via i dubbi dopo il ritorno in Serie B. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

Foto: Twitter Lecce