Esclusiva: Lazio, nuovi contatti per Castellanos

Nuovi contatti negli ultimissimi minuti della Lazio con Valentin Castellanos, classe 1998 attaccante, di proprietà del New York City, nell’ultima stagione al Girona (famoso per i 4 gol segnati al Real Madrid in una sola partita). Potrebbe essere in corso anche un incontro. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un altro summit con il suo agente. La Lazio ora può decidere di entrare nel vivo. Resta in lizza Admouni del Basilea, ma adesso i riflettori sono su Castellanos.

Foto: twitter Girona