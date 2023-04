Castellanos nella storia: era dal 1947 che un calciatore non segnava un poker al Real. Girona mai battuto da Ancelotti

Serata storica e di record per il Girona che ha battuto 4-2 il Real Madrid di Ancelotti.

Autore di tutti i gol del Girona è stato Taty Castellanos, autore del poker che ha annientato i blancos.

Serata da record per l’attaccante: Castellanos diventa infatti il primo giocatore di questo secolo a segnare 4 reti in una sola partita di campionato ai Blancos. L’ultimo a riuscirci era stato, nel lontanissimo 1947, Esteban Echevarria con la maglia dell’Oviedo. Inoltre il Girona si conferma la bestia nera di Carlo Ancelotti: il Girona, infatti, è l’unica squadra ad essere stata mai battuta dal tecnico emiliano in Liga.

Foto: twitter Girona