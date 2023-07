L’indiscrezione: Lazio, l’esito dell’incontro con Castellanos. E Amdouni…

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un incontro a sorpresa con l’agente di Taty Castellanos, punta centrale di proprietà del New York City e reduce dall’esperienza in Spagna con la maglia del Girona. L’incontro è andato bene, il profilo piace, la sua candidatura resta valida. Ma senza dimenticare Zeki Amdouni, riferimento del Basilea che è stato assolutamente promosso dallo staff tecnico. Non si parla più di Marcos Leonardo, Sanabria ha una posizione defilata e tutti gli altri nomi restano in secondo piano. La Lazio ora deve stringere.

Foto: twitter girona