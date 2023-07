La lista Lazio, ruolo per ruolo: chi resta, chi entra e chi esce

Adesso è il momento di fare le cose per bene, la Lazio ha bisogno degli acquisti nelle prime ore del ritiro. La cessione di Milinkovic-Savic era la priorità, adesso bisogna passare alla fase operativa. Andiamo ruolo per ruolo, cercando di fare chiarezza e riepilogando quanto vi abbiamo raccontato nel corso della giornata. Portieri: intoccabile Provedel, si parlerà di un sostituto di Maximiano quando quest’ultimo lascerà la Lazio. C’era stata una proposta concreta del Rayo Vallecano, si era inserito un altro club spagnolo ma non siamo ancora al nero su bianco. I centrali non si discutono, sulle fasce Marusic andrà via solo per una proposta irresistibile, Pellegrini resta ancora in quota. Ma bisogna decidere: parlare con la Juve senza perdere troppo tempo oppure andare su Kerkez. Quest’ultimo scalpita, vuole la Lazio, si è scatenato sui social, ma in questo momento i biancocelesti vogliono risolvere la questione Pellegrini e non affonda per spendere 15 milioni per un altro terzino. Per il ruolo di regista Torreira è il preferito, Samuele Ricci l’intrigo, Vera del Corinthians è stat0 valutat0, molti altri nomi sono stati frutto di fantasia. Erede di Milinkovic-Savic: possono crescere nuovamente le quotazioni di Gedson Fernandes (prima scelta di fine marzo) visto che è considerato più una mezzala che un regista. Ovviamente resta in quota Zielinski, a patto che non ceda alle tentazioni arabe (quelle già ci sono) e tenendo conto che la valutazione del Napoli dovrà scendere. Sarri apprezza molto il polacco, aveva incassato la disponibilità, ora bisogna andare a stringere. Il terzo nome da tenere in considerazione, ma non in cima alla lista, è quello di Samardzic. Esterno offensivo: il sogno, il primo della lista, è Berardi ma fino a quando non ci saranno contatti veri con il Sassuolo (dopo i sondaggi con l’agente) bisogna restare in attesa. Avanza la candidatura di Hudson-Odoi, proprietà Chelsea. Scendono ancora di più le quotazioni di Orsolini (mai davvero caldo), in stand-by Politano. Aggiornamento sull’attaccante: piace molto Amdouni, ma intanto l’agente di Castellanos è in missione a Roma. Resiste Sanabria, scendono le quotazioni di Marcos Leonardo, la new entry è Fabio Silva di proprietà del Wolverhampton, oggi con un posto non di rilievo.

Foto: Twitter Lazio