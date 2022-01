Esclusiva: Kulusevski-Tottenham, le cifre. È atteso per le visite

Dejan Kulusevski al Tottenham. Non più 30 o 35 milioni, questi sono gli accordi definitivi: 5 milioni di prestito, 35 con obbligo di riscatto in caso di Champions o del 50 per cento delle presenze, altri 5 milioni di bonus. Ultimi dettagli e poi l’esterno in uscita dalla Juve è atteso a Londra per le visite. Paratici sta per riacquistare un esterno che aveva portato a Torino per 35 milioni più 9 di bonus. Procede anche la trattativa per Bentancur al Tottenham, mentre la Juve ormai aspetta di chiudere le uscite per accogliere Zakaria del Borussia Moenchengladbach.

FOTO: Twitter Juventus