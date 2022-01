Ultim’ora: Kulusevski-Tottenham al galoppo. Base da 40 più bonus. E Bentancur…

Dejanalprocede spedito. E Rodrigoanche, con la volontà di chiudere due operazioni scollegate, si lavorerà per tutta la notte . Vi possiamo dare gli ultimi aggiornamenti sulle cifre: per Kulusevski si parte da una base fissa di 40 milioni (prestito con obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizione) con bonus che possono permettere di raggiungere e anche superare quota 45. Ricordiamo che Fabio Paratici portò Kulusevski alla Juve per 35 milioni più 9 di bonus, dopo una trattativa lampo con l’Atalanta. E viaggia bene la trattativa per Rodrigo Bentancur, la Juve ha chiesto agli Spurs una cifra superiore ai 20 milioni, anche in questo caso i bonus faranno la differenza. Easpetta..