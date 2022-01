L’indiscrezione: Bentancur-Kulusevski, il Tottenham su due tavoli

Il Tottenham ha due partite aperte per la Juve, i nomi sul tavolo sono quelli di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Per il centrocampista uruguaiano in queste ore ci sono soltanto gli Spurs che hanno manifestato un forte interesse. Non a caso stamattina si è fermata, vedremo se definitivamente, la trattativa che era stata avviata per portare Amrabat a Londra. In quel caso si stava lavorando con la Fiorentina per un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Juve valuta Bentancur almeno 30 milioni, ricordiamo che c’è sempre un 30 per cento circa da versare al Boca secondo vecchi accordi, e si ragiona su formula e bonus. Aston Villa e Lione al momento sono fuori dai giochi. E parallelamente va avanti anche la trattativa per Dejan Kulusevski: la trattativa era partita da una richiesta Juve addirittura di 45 milioni (più di quanto era costato) senza apertura sul prestito con diritto di riscatto. Adesso si ragiona nell’ambito dei 33-35 milioni, compresi i bonus. Riflettori su Bentancur e Kulusevski dunque, l’una al momento non esclude l’altra, in queste ultime ore frenetiche della sessione invernale di mercato. E la Juve confida di fare almeno un’uscita per accogliere Zakaria dopo il pressing nei riguardi del Borussia Moenchengladbach che sta facendo breccia dopo aver incassato il sì del centrocampista.

FOTO: twitter juve