Esclusiva: Kiwior, c’è anche l’Inter! La posizione delle altre big italiane

Jakub Kiwior può essere la soluzione dell’Inter per la difesa. Il profilo piace molto, giovane come vuole la proprietà (classe 2000), mancino, braccetto, tutto.L’Inter ha già sondato con l’Arsenal, se ci fossa apertura per il prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo può diventare un’opportunità seria. Vedremo. E le altre candidate per Kiwior? La Juventus dovrà scegliere con calma un difensore centrale, considerate le evoluzioni che vogliono Calafiori sempre più vicino all’Arsenal. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato proprio del polacco, che Motta conosce bene e che in casa Arsenal non è più intoccabile. Le valutazioni sono tiepide, almeno in questi giorni non convince completamente. Todibo è stato proposto dal Nizza, come anticipato 10 giorni fa: il profilo è stato valutato più di Kiwior, ma non sono state sciolte tutte le riserve. Oggi il difensore centrale non è una priorità per la Juve impegnata a sistemare altre cose. Arriverà il momento. Tornando al classe 2000 polacco dell’Arsenal, il suo nome va inserito nella lista del Milan che lo aveva sondato già a gennaio. Piace a Moncada, ma siamo all’interno di uno stato embrionale, la valutazione è di almeno 20 milioni, tuttavia – come già raccontato – possono esserci aperture per il prestito con diritto che diventa obbligo. Per il momento l’Arsenal è impegnato a definire i dettagli dell’operazione Calafiori. Su Kiwior in passato ci sono stati sondaggi anche del Napoli, che continua a seguire Hermoso fino a quando non firmerà per un altro club. Il Napoli comunque in quel reparto deve fare qualche uscita. E se l’Inter…